В Новосибирске для нового ЛДС закупят кресла за 225 миллионов рублей. Фото: правительство НСО.

Администрация новой ледовой арены, которую строят на улице Немировича-Данченко в Новосибирске, объявила торги на приобретение кресел и трибун. Заплатить за все это готовы 225,5 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная стоимость торгов — 225 525 130 рублей. Как следует из документации, эти деньги пойдут на различные кресла и сидения. Всего планируют закупить 10 646 кресел.

— Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами — говорится в извещении.

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе — 29 декабря. Принимать их будут до 14 января 2022 года.

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