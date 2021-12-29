Стали известны гонорары российских артистов за выступления на Новый год

На новогодние корпоративы зовут и блогеров, и ведущих. Фото: Олег ЗОЛОТО

На новогодние праздники и корпоративы в 2021 году приглашают блогеров, телеведущих и музыкантов. В этот период из гонорары вырастают в 1,5-2 раза.

— Самые дорогие артисты на Новый год — это «Ленинград», Лепс и «Мумий Тролль». У Лепса и «Ленинграда» гонорар от 16,7 миллионов рублей. Эти артисты в топе, они не гонятся за количеством, они гонятся за качеством, — сказал член Национальной ассоциации организаторов мероприятий, директор event-агентства Pro Stars Михаил Саполович NEWS.ru. — Среди блогеров самый востребованный Даня Милохин. У него обычный гонорар 2 миллиона рублей, но на новогодние мероприятия цена будет выше.

По словам Саполовича, выступления блогеров чаще всего заказывают на молодежные и детские праздники. Также часто приглашают телеведущих. Например, новогодний вечер с Иваном Ургантом обойдется в 7,5 миллионов рублей.

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