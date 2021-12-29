В Новосибирске водитель «Субару» разбил голову, врезавшись в грузовик. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В среду, 29 декабря, в Калининском районе Новосибирска автомобиль Subaru Forester столкнулся с «КАМАЗом». Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— Водитель 1983 года рождения на автомобиле Subaru Forester ехал по улице Мясниковой в сторону улицы Курчатова. У дома 3/2 по улице Мясниковой столкнулся с автомобилем «КАМАЗ». Грузовиком управлял мужчина 1958 года рождения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В ГИБДД опубликовали видео, на которое попал момент аварии. На кадрах видно, что водитель «КАМАЗа» пытался развернуться, не убедившись в безопасности маневра. А водитель «Субару» не успел затормозить перед внезапно выехавшей фурой.
В соцсетях появилась информация, что водителя кроссовера после столкновения с грузовиком зажало в салоне. На помощь ему пришли очевидцы.
В результате столкновения водитель иномарки повредил голову. Его госпитализировали.
Обстоятельства и виновника аварии установят сотрудники ГИБДД.
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