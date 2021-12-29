Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил 67-летнюю женщину. Фото: Василий Вахрин

В среду, 29 декабря, между станциями Чик и Обь в Новосибирской области произошла трагедия. Там под колесами грузового поезда погибла 67-летняя женщина. Об этом сообщили в УТ МВД по СФО.

— Погибшая пенсионерка жила в Новосибирске. На остановочной платформе Аэрофлот женщина спешила на электричку, в потоке других пассажиров пересекала железнодорожные пути. Однако сибирячка замешкалась и не успела покинуть опасную зону. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но наезда все равно избежать не удалось. От полученных травм пенсионерка погибла на месте. Сейчас транспортные полицейские и следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, — уточнили в ведомстве.

В транспортной полиции призвали сибиряков соблюдать правила безопасности на железной дороге. Так, переходить пути можно только в отведенных для этого местах, а также в отсутствии приближающегося поезда. Кроме того, нужно следить за сигналами светофоров. А вот ходить по путям или вдоль них недопустимо.

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