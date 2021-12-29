Бросивший в подъезде собаку с щенком новосибирец рассказал подробности ситуации

Парень "переподкинул" собаку и щенка. Фото: АСТ-54

Во вторник, 29 декабря, стало известно о том, что бультерьера с маленьким щенком привезли и бросили в подъезде дома на улице Гоголя, привязав к поручню. Парень, попавший на запись с камер видеонаблюдения, узнал о широкой огласке и рассказал о том, что произошло на самом деле.

— Мне подкинули на работе собаку, куда мне нужно было девать, на улице выкинуть? — написал новосибирец в «АСТ-54». Он рассказал, что не является хозяином собаки, как все подумали.

По его словам, собаку и щенка кто-то подкинул к нему на работу. Ему некуда было деть животных, поэтому он решил не бросать их на улице, а отнести в открытый подъезд одного из домов поблизости.

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