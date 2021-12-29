Губернатор Новосибирской области пересел на новый Mercedes-Benz S-Класс

Андрей Травников ездит на черном мерседесе
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поменял машину — теперь глава региона ездит на черном мерседесе 2019 года выпуска. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил источник в региональном правительстве.
— Автомобиль Mercedes-Benz S 450 4 MATIC 2019 года выпуска используется как транспорт губернатора Новосибирской области вместо Mercedes-Benz S 500 4 MATIC 2007 года выпуска, — пояснил КП-Новосибирск источник.
На сайте федерального сервиса Auto.ru сообщается, что данный автомобиль приехал в Россию из Эстонии, и в 2019 году его выставляли на продажу почти за 12 миллионов рублей. Далее, в 2020 году, цена поднялась ещё на миллион рублей. А в 2021 году машину передали в ГКУ «Хозяйственное управление» в Новосибирской области.
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