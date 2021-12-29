Сибиряка отправили в колонию за нападение с ножом на сына

Преступник накинулся с ножом на сына Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирской области мужчина отправился в колонию за поножовщину с собственным сыном. Как рассказали в суде, нетрезвый сибиряк поссорился с сыном, схватил кухонный нож и накинулся на парня. Он несколько раз ударил его в шею и в область сердца. Пострадавший выжил. Позже в суде оба участника конфликта обжаловали приговор, но его оставили без изменения.

— Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по статье 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в Болотнинском районном суде.

Напомним, в феврале 2021 года КП-Новосибирск рассказывала о другом случае нападения отца на собственного сына. Так, в Ленинском района города 55-летний мужчина ударил 27-летнего парня ножом в шею во время ссоры. К сожалению, спасти его не удалось.

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