Ледовый городок в Новосибирске 2022: точная дата открытия, будут ли там горки

В этом году в ледовом городке изменится не только оформление, но и некоторые аттракционы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Ледовый городок в Новосибирске 2022 заработает на набережной уже совсем скоро: стала известна его точная дата открытия - 30 декабря. Он будет работать с 11.00 до 20.00. Что изменится в этом году, рассказал директор «Лед-Шоу Парка» Сергей Машаров.

— Горки тут всякие разные, и маленькие, и большие. Есть горки высотой от 2 до 6 метров, есть и совсем маленькие для малышей. Только большую горку пришлось убрать. Из арт-объектов, как всегда, будут лабиринт, чаша, зимняя карусель, домик Деда Мороза. А еще установили 15 скульптур, посвященных цирку и Юрию Никулину, —сообщил КП-Новосибирск Сергей Машаров.

В этот раз подорожают билеты. Для взрослых вход в новогодние каникулы будет стоить 350 рублей, для детей — 250. Для многодетных семей действуют льготы: взрослый билет — 300 рублей, детский — 200 рублей. Дети до 7 лет и ветераны могут проходить бесплатно.

Напомним, в этом году введены новые стандарты для ледовых горок: чтобы не попасть под определение аттракциона, на который нужно оформлять сертификат, они должны быть высотой не более 40 сантиметров. Все, что выше, должно быть построено из замороженной питьевой воды.

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