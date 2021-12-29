Новогодний беспредел: казах украл коня, тайно прискакал в Россию и захватил жилой дом

Нарушитель будет встречать Новый год в СИЗО. Фото: предоставлено пограничным Управлением ФСБ по Новосибирской области

За сутки 37-летний житель Казахстана умудрился совершить сразу три преступления. Мужчина так мечтал добраться до своих родных братьев в Омск к Новому году, что не видел никаких препятствий.

Сначала он украл у своего работодателя самого выносливого скакуна. Взял в дорогу сухарей и направился к границе. Надежный конь доставил своего всадника в Россию. Так путешественник оказался в Новосибирской области. Но силы были уже на исходе, поэтому нарушитель решил отдохнуть прежде чем продолжить свой путь. Путник и его верный конь добрались до ближайшей деревни в Чистоозерном районе. Там мужчина проник в заброшенный дом. Казалось, что нехитрый план уже практически сработал, и до Омска уже было рукой подать. Но на подозрительного казаха обратил внимание местный житель.

— Информация о неизвестном и подозрительном мужчине поступила в пограничное подразделение от добровольного народного дружинника. В ходе проведения пограничного поиска нарушитель был обнаружен и задержан в нежилом доме села Бугриновка. В результате проведения следственных действий было установлено, что в ночь с 25 на 26 декабря подозреваемый, в нарушение установленных правил, пересек Казахстанско-Российскую государственную границу, — сообщили КП-Новосибирск в пограничном Управлении ФСБ России по Новосибирской области.

Мужчина скакал в Омск к родственникам. Фото: предоставлено пограничным Управлением ФСБ по Новосибирской области

Как выяснилось, задержанный уже дважды был судим в России за кражу и побои. После отбывания наказания он вернулся на родину, но по каким-то причинам утратил все свои документы. Конечно, восстановить паспорт и законно приехать в гости к братьям у него были все шансы. Только мужчина выбрал более рискованный путь.

— Возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, — добавили в ведомстве.

А коня после всех этих приключений пограничники вернули законному владельцу в Казахстан.

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