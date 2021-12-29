Новосибирца, ранившего пятерых человек из ружья, оставили под арестом

Мужчина ранил пятерых человек. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области.

В Новосибирске суд продлил меру пресечения мужчине, который ранил выстрелами из ружья пятерых человек. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

— По результатам рассмотрения ходатайства судом обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 29 января 2022 года, — сообщили в Заельцовском районном суде.

Напомним, ЧП произошло еще в августе этого года: сибиряк, будучи в алкогольном опьянении, стрелял из окна дома № 1Б по улице Лебедевского. Три раза он выстрелил из охотничьего ружья «ИЖ» 12 калибра. В результате пострадали пятеро человек, двоим из них (мужчине и женщине) понадобилась медицинская помощь.

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