На трассе в Новосибирской области столкнулись пять грузовиков

Три фуры улетели в кювет, две другие врезались друг в друга. Фото: кадры из видео АСТ-54

В Новосибирской области на трассе «Иртыш» Р-254 недалеко от Чулыма произошло сразу несколько ДТП с участием большегрузов. Последствия произошедшего засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— Три фуры скатились в кювет, причем одна завались на бок и у нее оторвалась кабина. Во встречном направлении, один большегруз сзади врезался в другой, — сообщили подписчики паблика «АСТ-54» Вконтакте.

В ГИБДД по Новосибирской области сейчас уточняют подробности аварии. Информация о пострадавших пока неизвестна, однако на месте ДТП очевидцы заметили машину скорой помощи.

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