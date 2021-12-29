В Новосибирске цены на недвижимость в 2022 году могут снизиться

Цены на жилье могут снизиться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Независимый аналитик по рынку недвижимости Сергей Николаев рассказал, что в грядущем 2022 году цены на жилье в новосибирских новостройках могут снизиться. По словам эксперта, это закономерное соотношение спроса и предложения.

— За последние пару лет цены на жилье ощутимо выросли. На это повлияли сразу несколько причин, в том числе и низкая ипотека, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Николаев. — При этом заплаты у людей оставались такими же. А сейчас ипотека растет вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. Застройщики на этом фоне стали активнее начинать новые проекты и предложение на рынке увеличилось. А вот спрос наоборот упал: поскольку высокие цены не привлекают людей, да и большая часть желавших приобрести жилье уже это сделали.

По словам эксперта, такая тенденция может повлечь за собой постепенное снижение цен на жилье. Поскольку теперь застройщикам придется конкурировать за клиентов. Однако, по прогнозам аналитика, резкого падение цен быть и не должно, и в целом составит не более 10%.

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