В новосибирском наукограде Кольцово установили новогодние дорожные знаки

Новые знаки дарят жителям Кольцово новогоднее настроение. Фото: На Хвосте

Дорожные знаки с символами Нового года — снеговиком и елкой — установили вдоль дорог наукограда Кольцово. Их сфотографировали местные жители в группе Академгородка «На Хвосте» в Вконтакте.

— В преддверии Нового 2022 года наукоград украсили необычными дорожными знаками с праздничной тематикой. Полюбоваться «елочками» и «снеговиками» можно по дороге к недавно построенному строительному объекту — универсальному физкультурно-оздоровительного комплексу, — указано в сообщении.

Новогоднее настроение встретит водителей рабочего поселка на Никольском проспекте. Знаки на прозрачных панелях, прикрученных к столбам, так ярко горят разными цветами, что их сложно не заметить. Главное, чтобы праздничные дорожные знаки не отвлекали водителей от дороги.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о графике работы катков в Новосибирске на Новый год 2022.

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