В Новосибирске многодетная семья с ребенком-инвалидом получила две квартиры благодаря прокуратуре

Прокуратура Новосибирска добилась выделения жилья для многодетной семьи с ребенком-инвалидом. Фото: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Новосибирска добилась выделения жилья для многодетной семьи с ребенком-инвалидом. Ранее сибиряки долгое время не могли дождаться жилья от городских властей.

— Многодетную семью заявительницы, имеющую ребенка-инвалида, мэрия признала малоимущей и поставила на учет нуждающихся в получении жилья. Кроме того, ребенок-инвалид, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, был вправе по законодательству рассчитывать на внеочередное получение жилого помещения по договору социального найма. Однако чиновники муниципалитета квартиру нуждающейся семье не предоставили, — рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого прокуратура внесла мэрии представление и в интересах сына женщины обратилась в суд с иском о получении им жилья вне очереди как инвалида. Суд иск удовлетворил.

Вскоре многодетной семье предоставили две квартиры общей площадью 92 квадратных метра. После того, как там закончился ремонт, новосибирцам вручили ключи от нового жилья.

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