Новосибирца отправили в колонию за угрозу пистолетом росгвардейцу

Суд отправил мужчину в колонии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске мужчину признали виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти по статье 318 УК РФ. Напомним, инцидент произошел еще летом этого года: сибиряк угрожал оружием сотрудникам «Росгвардии».

— Пятого июля 2021 года находясь на автозаправочной станции, угрожал сотрудникам «Росгвардии» применением насилия, а именно направлял в их сторону газобаллонный, пневматический пистолет, внешне схожий с огнестрельным оружием, — рассказали в областном Следственном комитете. — Росгвардейцы, укрывшись за патрульной машиной, предупредили мужчину, что если он не уберет оружие, они будут вынуждены применить табельный автомат «Калашникова». После этого мужчина бросил свой пистолет на землю и был задержан.

Суд приговорил его к 1,6 году лишения свободы в колонии-поселения.

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