Новосибирские дорожники будут убирать снег круглосуточно на новогодних праздниках

Новосибирские дорожники на новогодних праздниках будут работать круглосуточно Фото: Иван МАКЕЕВ

В праздничные дни в Новосибирской области к уборке снега привлекут более тысячи машин дорожной службы, а во время метелей на дороги выйдут еще около 300 единиц спецтехники. Кроме того, на новогодних каникулах дорожные службы будут работать круглосуточно. Об этом сообщают на сайте правительства региона.

— Все семь подрядных организаций приведены в круглосуточное дежурство, работы идут по разработанным графикам. В Новосибирской области дежурят порядка 1081 единицы техники, в том числе около 300 комбинированных дорожных машин, — уточняет министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Во избежание экстренных ситуаций в праздничные дни в министерстве транспорта новосибирским водителям порекомендовали воздержаться от дальних поездок. В дорогу советуют брать теплые вещи, обогреватель и еду.

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