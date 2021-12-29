«Сибантрацит» вручил подарки многодетным семьям в Кемеровской и Новосибирской областях

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В преддверии Нового года сотрудники предприятий Группы «Сибантрацит» поздравили 40 многодетных семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребятам вручили сладкие подарки и пожелали всего самого доброго в Новом году.

В Кемеровской области сотрудники «Сибантрацита» поздравили 120 детей, в том числе 43 ребенка-инвалида из 38 семей. Свои подарки кузбасские дети получили из рук представителей компании и сотрудников Управления социальной защиты.

Второй год подряд получили подарки дети из многодетных семей в Новосибирской области. В Искитимском районе сладкие наборы получили 78 детей из 20 семей. Подарки вручили детям из Линево, Евсино, Гусельниковского сельсовета и поселка Листвянский. Традиционные подарки получили и 50 детей Дорогинского детского дома, которому уже много лет помогает компания.

- В рамках всего муниципального образования, это не просто подарок, а искреннее удовольствие для детей. Для детей Новый год всегда остается особым праздником, и они с удовольствием ждут его, хотят загадывать желания, и им очень приятно чувствовать эту маленькую частичку тепла, приходящую вместе с подарками. Семьи выражают огромную благодарность за то, что их не оставляют без внимания в это непростое время, - сказала директор комплексного центра социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Аксана Ковалева.