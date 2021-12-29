В Новосибирске открыли игровую комнату для пациентов детской онкологии и гематологии

Александр Аксененко на открытии детской игровой комнаты. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Осенью этого года отделение детской онкогематологии из здания Краснообской НКЦРБ переехало в Новосибирскую областную клиническую больницу. По мнению врачей, а также родителей детей, которые проходят здесь лечение, решение о переводе отделения стало очень удачным и своевременным: в клинической больнице проводят диагностику, есть хорошая лабораторная служба, МРТ, КТ, детская реанимация и очень много узких специалистов. А вот игровой комнаты не было. За помощью родители маленьких пациентов обратились к депутату Государственной думы ФС РФ Александру Аксененко. В итоге руководство больницы выделило просторное помещение, а игрушки и мебель были закуплены за счет финансовой поддержки депутата.

По словам главного врача Новосибирской областной клинической больницы Анатолия Васильевича Юданова, подарок стал очень нужным и своевременным:

- К сожалению, мы не сможем отпустить ребятишек на новогодние каникулы домой, кого-то не можем отпустить даже подышать свежим воздухом на улице. А такое замечательное помещение, где ребятня будет около елочки, в обнимку с книжками, гаджетами на удобном полу или на мягком диване, для нас станет реальной помощью. Для ребятишек - в первую очередь.

Комната разделена на зоны: игровую с мягким полом, зону отдыха, зону занятий. Есть диван, телевизор, столы, журналы, пазлы, машинки, куклы. Нашлось место даже для маленькой горки. Родители говорят, что дети стремятся сюда. Депутат Александр Аксененко подтверждает:

- Врачи и родители говорят, что ребятишки здесь играют постоянно: и взрослые, которые уже почти достигли совершеннолетия, и маленькие дети. Я думаю, это очень правильный и очень нужный подарок. Хочется сказать, что это оборудованное помещение, но здесь нет современных гаджетов. Мы приняли решение, что еще укомплектуем эту детскую комнату компьютерами, чтобы ребятишки постарше могли выполнять школьные задания и выходить в интернет. Это будет сделано в ближайшее время.

За три месяца в отделении областной клинической больницы пролечено более 70 детей. Сегодня на лечении в отделении онкогематологии находятся 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 - 18 лет. Игровая комната хоть как-то скрасит для них пребывание в больнице.

- Ребятишки очень позитивно реагируют на изменения. То же самое мы наблюдали, когда работали с клоунами, промышленными альпинистами, которые поздравляли ребятишек через окна. Это такой позитив!.. Взрослые на это не так реагируют, как дети. Мы видим даже лечебный эффект, - улыбается главный врач.