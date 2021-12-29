В Новосибирской области появились шесть сельхоз объектов за 15 миллиардов рублей

В 2021 году в эксплуатацию ввели 6 крупных агропромышленных центров Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедший год в Новосибирской области построили шесть крупных сельскохозяйственных объектов на сумму более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Построены и сданы в эксплуатацию тепличный комбинат, оптово-распределительный центр, животноводческий комплекс на 600 голов, семеноводческий центр, третья очередь свинокомплекса. Завершено строительство мясоперерабатывающего завода, — пояснил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

В 2021 году также началась реализация нескольких новых крупных проектов: к примеру, строительство чипсового, кормового и молочного заводов. В ближайшем будущем там появится около 3 тысяч новых рабочих мест для новосибирцев, что должно снизить общий уровень безработицы в регионе.

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