В Новосибирске определили победителя соревнования «Фабрики процессов»

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР)

Победителем состязания стала команда производителя межкомнатных дверей компании «Мирадор».

Как сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР), компания «Мирадор» присоединилась к нацпроекту в начале декабря.

По словам руководителя компании Алексея Мартыненко, одной из главных задач, которую компания рассчитывает решить благодаря нацпроекту, это ускорение процесса выпуска заказа. Он уточнил, что предприятие вошло в проект с планами увеличить производительность от 5 до 30% в течение трех лет, однако компания ожидает рост показателя на 30% уже за 2022 года.

- Я думаю, что нам также удастся решить задачи, связанные с участками, где у нас имеется перепроизводство, где некорректные товарные запасы, - отметил Алексей Мартыненко.

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР)

В рамках обучения в учебном центре «Фабрика процессов» сотрудники компаний проходят три стадии производственной деятельности для освоения навыков бережливого производства. На первой они изучают текущее состояние производственного процесса, ко второй смене принимают решение по его улучшению. На третьей смене стабилизируют процесс с тем, чтобы выполнить требования клиента.

Как рассказала тренер-консультант учебного центра «Фабрика процессов» Полина Коленченко, в ходе соревнования представители компании добились достижения целевых показателей в производстве и их перевыполнения. Кроме того, они договорились с клиентом через персональные переговоры о том, чтобы поставить ему больше продукции, чем было заявлено в заказе.

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР)

- Бережливое производство не предполагает складирование продукции на переделах и на складе готовой продукции, - отметила специалист, добавив, что достижение таких результатов стало возможно за счет, в частности, балансировки процесса при производстве.

Напомним, в Новосибирской области обучение в учебном центре «Фабрика процессов» прошли уже более 800 специалистов новосибирских компаний.