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Происшествия29 декабря 2021 2:19

В Новосибирской области школьник попал в больницу после катания на коньках

У ребенка была рваная рана губы
Галина СИМОНОВА
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Мальчик пояснил, что травму он получил, катаясь на коньках возле школы.

Мальчик пояснил, что травму он получил, катаясь на коньках возле школы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Попаданием в больницу кончился поход на каток для одного из школьников поселка Коченево в Новосибирской области. Мальчик обратился к врачам из-за разорванной губы.

— Вечером в понедельник, 27 декабря, 13-летний школьник обратился в больницу с рваной раной верхней губы, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Сам мальчик пояснил, что травму он получил, катаясь на коньках возле школы.

Медики, в свою очередь, сообщили о произошедшем в полицию.

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