В Новосибирской области школьник попал в больницу после катания на коньках

Мальчик пояснил, что травму он получил, катаясь на коньках возле школы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Попаданием в больницу кончился поход на каток для одного из школьников поселка Коченево в Новосибирской области. Мальчик обратился к врачам из-за разорванной губы.
— Вечером в понедельник, 27 декабря, 13-летний школьник обратился в больницу с рваной раной верхней губы, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Сам мальчик пояснил, что травму он получил, катаясь на коньках возле школы.
Медики, в свою очередь, сообщили о произошедшем в полицию.
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