Новосибирцы протестуют против изменения маршрута автобуса № 36

Со Шлюза до Речного вокзала едет только автобус № 36 и дорогая маршрутка № 6 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Активисты Новосибирска написали коллективное обращение к федеральным властям против изменений маршрута № 36. Раньше автобус всегда собирал жителей Академгородка и Шлюза, а затем вез прямо до Речного вокзала. Однако с февраля 2022 года автобус будет идти через левый берег и Бугринский мост, также планируется продлить маршрут до нового ЛДС.

— Сегодня наше коллективное письмо было направлено полномочному представителю Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву, депутату Государственной Думы Российской Федерации Александру Аксененко, копия — в мэрию города Новосибирска, — уточнил автор обращения, активист Павел Константинов.

В мэрии рассмотрели возможность пересадки с маршрута № 36 на автобус № 8 в рамках «сетевой» поездки. Однако новосибирцы считают, что в сибирских погодных условиях это будет делать неудобно. Также такой вариант будет неудобен пенсионерам, которым будет тяжело пересаживаться с одного маршрута на другой.

Под обращением подписалось 922 жителя. Голосование в социальной сети «Вконтакте» показало, что 95% постоянных пассажиров этого автобуса недовольны изменением удобного маршрута.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирске изменят маршруты для нескольких автобусов.

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