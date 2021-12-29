Пробки в Новосибирске на утро 29 декабря 2021 года: по Большевистской не проехать

Пробки в Новосибирске на утро 29 декабря 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 29 декабря 2021 года затронули оба берега. Несмотря на то, что в целом загруженность дорог в городе не большая, на некоторых улицах проехать довольно сложно.

Так, по данным портала Яндекс. Карты, на правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Гоголя, проспект Дзержинского, Трикотажная, Авиастроителей, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Танковая и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Ватутина, Станиславского, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Толмачевская, Хилокская и Петухова.

Движение также затруднено по Димитровскому мосту в сторону левого берега.

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