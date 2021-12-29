Двое новосибирцев бросили собаку с щенком в подъезде, привязав к перилам

Новосибирцы привязали собаку к перилам в подъезде и бросили её с семидневным щенком. Фото: АСТ-54

В Новосибирске парень и девушка привязали собаку с маленьким щенком к перилам в холодном подъезде и уехали, бросив животных. Поступок сибиряков попал на записи камер видеонаблюдения, позже ролик опубликовали в группе «АСТ-54» в Вконтакте. По словам зоозащитников, опубликовавших кадры, произошел инцидент еще в пятницу, 24 декабря.

— В среде зоозащитников растет возмущение, вызванное видео, на котором парень и девушка привезли в подъезд дома на улице Гоголя собаку с 7-дневным щенком и бросили их на произвол судьбы, — сообщили подписчики группы.

На видео двое молодых людей заводят белого питбультерьера с щенком в подъезд, а выходят уже без него. В соцсетях сибиряки пишут, что зоозащитники уже подали на них заявление в полицию по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Собаку с щенком в настоящее время отдали на передержку.

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