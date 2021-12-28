График работы катков в Новосибирске на Новый год 2022: время работы, цены на прокат коньков

Со 2 января катки начнут работать в обычном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте мэрии появился график работы крупных катков в Новосибирске на Новый год 2022. Речь идет о катках в Театральном и Нарымском скверах, а также на стадионе «Чкаловец».

В саму новогоднюю ночь, 31 декабря будут работать:

— каток у НОВАТа с 11:00 до 22:00. Катки в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец» — с 11:00 до 21:00.

В субботу, 1 января:

— каток у НОВАТа будет работать с 15:00 до 22:00. В Нарымском сквере и «Чкаловец» — с 11:00 до 21:00.

В оставшиеся праздничные дни катки будут работать в обычном режиме.

На главный каток Новосибирска со своими коньками можно будет пройти бесплатно, а прокат будет стоить для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля за 1 час, для взрослых — 156 рублей. А чтобы заточить коньки, придется отдать 120 рублей. Также не стоит забывать, что в раздевалке нужно будет носить маску и соблюдать социальную дистанцию. А вот сертификат о вакцинации не потребуется.

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