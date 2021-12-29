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Происшествия29 декабря 2021 0:20

В Новосибирске сын избил своего 77-летнего отца

У пенсионера сломаны ребра и повреждены легкие
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске сын избил своего пожилого отца.

В Новосибирске сын избил своего пожилого отца.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске сын избил своего пожилого отца. Пенсионера доставили в больницу с переломами.

— 77-летнего мужчину доставили в больницу ночью 27 декабря. У него были переломы ребер и повреждены легкие. Сам пенсионер объяснил врачам, что накануне его избил какой-то незнакомый человек, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По подозрению в произошедшем полицейские задержали 33-летнего сына пенсионера. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за наркотики.

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