Директор новосибирского колледжа рассказал, почему подросток ударил одногруппницу в живот, порвав ей кишечник

Сейчас в истории разбираются следователи. Фото: Андрей АБРАМОВ

Директор Новосибирского городского отрытого колледжа Сергей Чернышов, где один из студентов ударил одногруппницу в живот и разорвал ей кишечник, утверждает, что случившееся — просто результат нелепой случайности. По его словам, парень таким образом хотел проверить у девушки пресс, а разрыв кишечника и перитонит у нее диагностировали через два дня.

Напомним, сейчас в этой истории уже разбираются следователи — возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако сами подростки утверждают, что они не хотят продолжать дело в уголовной плоскости.

— Продолжения дела в уголовной плоскости, представьте себе, не хочет ни одна из сторон — все прекрасно понимают, что такое продолжение испортит жизнь обоим 16-летним подросткам. Парень, который из прекрасной семьи, спортсмен, стремящийся сделать карьеру преподавателя, из-за своего глупого поступка рискует лишиться вообще всех перспектив в жизни, будучи уголовно осужденным. Девушка, понимая, что он вовсе не собирался ее избивать, уже получает свою порцию психологических травм по поводу вины за жизнь другого человека, и это только цветочки, — написал на своей странице Сергей Чернышов. — Оба подростка и их родители все прекрасно поняли, этого уголовного дела они совершенно не хотят и противятся ему.

Сергей Чернышов также отметил, что сейчас он вместе с обоими сторонами конфликта уже составил письмо и направила его в адрес Уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области и Общественный совет.

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