Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответила хейтерам, назвавшим городскую елку некрасивой

Главная елка у НОВАТа. Фото: мэрия Новосибирска

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своих соцсетях ответила хейтерам, назвавшим городскую елку некрасивой. Напомним, недавно на портале SuperJob прошло голосование, где люди выбирали самую красивую городскую елку по стране. Опросили 9000 человек, которые посчитали, что Новосибирская елка достойна последней строчки рейтинга.

— Лучшей стала 85-летняя уфимская елка! А у нас обругали владельца «Эдема», который установил в торговом центре живую ель. Так пусть лучше наша красавица будет последней в этом рейтинге, но без вреда природе, — рассказала Терешкова в своих соцсетях.

Напомним, что живая ель в ТЦ «Эдем» возмутила его посетителей. Жители Академгородка разделились на два лагеря: одни посчитали, что больший вред экологии принесет куча пластика от ненастоящей ели, других же беспокоило то, что срубили живое дерево.

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