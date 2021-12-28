Девушка сама обратилась за помощью. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области 20-летний парень надругался над девушкой. ЧП произошло в Черепановском районе в понедельник 27 декабря.

— Девушке 22 года. Она сама обратилась за помощью к правоохранителям и заявила о надругательстве. Все это было в вечернее время, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Обращение сибирячки было принято. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедщего.

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