Девушка сама обратилась за помощью.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области 20-летний парень надругался над девушкой. ЧП произошло в Черепановском районе в понедельник 27 декабря.
— Девушке 22 года. Она сама обратилась за помощью к правоохранителям и заявила о надругательстве. Все это было в вечернее время, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Обращение сибирячки было принято. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедщего.
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