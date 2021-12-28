В Новосибирске почти 14 лет не могут достроить ТЦ «Подсолнух»

Здание не могут достроить больше 10 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске более 10 лет не могут достроить торгово-офисный комплекс, который находится на пересечении улиц Новогодней и Ватутина. Планировалось, что в 14-этажной части здания расположатся офисы, а 6-шестиэтажную часть, которая идет вдоль улицы Ватутина, отдадут под магазины. Иначе говоря, по функционалу комплекс должен был быть как построенный позже «Сан Сити».

Но, к сожалению, здание получило статус проекта незавершенного строительства, а застройщик — проектная компания «Подсолнух», была объявлена банкротом. На данный момент неизвестно, что будет со зданием в дальнейшем.

И если торгово-офисный комплекс так и не удалось достроить, то ТЦ «Подсолнух» от одноименного застройщика, и который находиться у одного из выходов метро на площади Маркса, владельцы пытаются сдавать. Объявления о сдаче находящихся там помещений можно встретить на сайте «Авито».

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