В МЧС назвали предварительную причину обрушения на шоколадной фабрике в Бердске 28 декабря 2021

Предварительную причину обрушения на шоколадной фабрике в Бердске 28 декабря 2021 года назвали в МЧС. Фото: ГУ МЧС по НСО

Предварительную причину обрушения на шоколадной фабрике в Бердске 28 декабря 2021 года назвали в МЧС. Напомним, ЧП случилось ближе к вечеру, на место оперативно выехали спасатели.

— В цехе, где произошло обрушение, никто не работал. Там велись монтажно-ремонтные работы. Возможно, именно это и послужило причиной произошедшего, — пояснили в областном МЧС.

В ведомстве также отметили, что в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. Точную причину произошедшего установят позже специалисты.

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