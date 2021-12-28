Ограничения установили из-за полосы для общественного транспорта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске начали эвакуировать машины с Вокзальной магистрали, которые припарковывают на полосе для общественного транспорта. Разметки для полосы сделали в октябре, когда ремонтировали проезжую часть. А в ноябре установили знаки ограничения стоянки транспортных средств. Но местные жители продолжили парковать авто, не обращая внимания на дорожные знаки.
— Эвакуаторы выполняют свою работу. Знаки, запрещающие парковаться, установили еще в ноябре, — рассказал КП-Новосибирск глава новосибирского отделения федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Напомним, что городской центр организации дорожного движения в Новосибирске ищет подрядчика, который будет заниматься техническим обслуживанием платных парковок. На обслуживание парковок готовы выделить около 5 миллионов рублей. В работу подрядчика будет входить обновление прошивки парковок, отслеживание работы паркоматов, установка и настройка обновления на программно-аппаратном комплексе, а также ремонт неисправного оборудования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Вокзальной магистрали в Новосибирске на время ограничат стоянку
Ограничения будут действовать с 11 ноября (подробнее)
В Новосибирске на обслуживание платных парковок потратят почти 5 миллионов рублей
Информация об этом появилась на сайте госзакупок (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер