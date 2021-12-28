Ограничения установили из-за полосы для общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начали эвакуировать машины с Вокзальной магистрали, которые припарковывают на полосе для общественного транспорта. Разметки для полосы сделали в октябре, когда ремонтировали проезжую часть. А в ноябре установили знаки ограничения стоянки транспортных средств. Но местные жители продолжили парковать авто, не обращая внимания на дорожные знаки.

— Эвакуаторы выполняют свою работу. Знаки, запрещающие парковаться, установили еще в ноябре, — рассказал КП-Новосибирск глава новосибирского отделения федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Напомним, что городской центр организации дорожного движения в Новосибирске ищет подрядчика, который будет заниматься техническим обслуживанием платных парковок. На обслуживание парковок готовы выделить около 5 миллионов рублей. В работу подрядчика будет входить обновление прошивки парковок, отслеживание работы паркоматов, установка и настройка обновления на программно-аппаратном комплексе, а также ремонт неисправного оборудования.

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