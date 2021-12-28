Новосибирцы разбили бутылки с водкой и виски в магазине

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В 16.36 тревожная кнопка была нажата в супермаркете Кировского района. Пьяный посетитель случайно разбил бутылку водки стоимостью 200 рублей, но вместо того чтобы извиниться за неловкость, устроил в магазине дебош - оскорблял продавцов, используя ненормативную лексику. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР провели с ним воспитательную беседу и выпроводили на улицу.

В 19.47 в магазине Октябрьского района другой мужчина тоже нечаянно выронил и разбил бутылку водки - при попытке спрятать ее под одеждой и вынести без оплаты, то есть украсть. До прибытия бойцов ГБР он оплатил стоимость разбитой бутылки и был отпущен.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В 21.46 в Кировском районе мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, заявился в магазин, где работает продавцом его бывшая супруга, и устроил с ней семейные разборки. В ходе скандала хулиган разбил несколько бутылок спиртного и уличную витрину, после чего сбежал. Прибывшие по тревоге «гвардейцы» нашли его по описанию на значительном расстоянии от магазина, задержали и передали сотрудникам полиции.

Еще один правонарушитель был задержан бойцами ГБР ГВАРДИИ в магазине Заельцовского района. Прибыв по сигналу тревожной кнопки, они обнаружили на крыльце молодого человека, размахивающего деревянной палкой. Он угрожал, что ударит ею любого, кто к нему приблизится. Бойцы ГБР применили к нарушителю слезоточивый газ, отняли палку, руки заковали в наручники и передали мужчину полицейским. Выяснилось, что перед этим он пытался украсть из магазина бутылку виски стоимостью 800 рублей и схватил палку, чтобы отбиваться от ловивших его работников магазина. В данном случае бутылка спиртного осталась цела и была возвращена в магазин.