Пробки на вечер в Новосибирске 28 декабря 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 28 декабря 2021 года затронули оба берега.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пробки на вечер в Новосибирске 28 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 7 баллов.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Ипподромская, Восход, Кирова, Лескова, Кошурникова, Военная, проспект Димитрова, Красный проспект, Гоголя, Кропоткина, Танковая, Дуси Ковальчук, Нарымская и Богдана Хмельницкого.
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Ватутина, Хилокская и Петухова.
Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега.
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