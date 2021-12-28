Пробки на вечер в Новосибирске 28 декабря 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 28 декабря 2021 года затронули оба берега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 28 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 7 баллов.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Ипподромская, Восход, Кирова, Лескова, Кошурникова, Военная, проспект Димитрова, Красный проспект, Гоголя, Кропоткина, Танковая, Дуси Ковальчук, Нарымская и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Ватутина, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега.

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