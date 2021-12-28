ЧП на шоколадной фабрике в Бердске 28 декабря 2021: появились первые фото с места обрушения

Судя по снимкам, в данном помещении никакого рабочего цеха не располагалось. Фото: ГУ МЧС по НСО
ЧП на шоколадной фабрике в Бердске 28 декабря 2021 года случилось вечером. На предприятии обрушились железобетонные перекрытия.
На фабрике рухнули перекрытия. Фото: ГУ МЧС по НСО
На место выехали сотрудники МЧС. Пока что, по предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.
На место оперативно прибыли спасатели. Фото: ГУ МЧС по НСО
Прибывшие на место спасатели уже опубликовали первые снимки с места происшествия. Судя по снимкам, в данном помещении никакого рабочего цеха не располагалось.
О пострадавших в ЧП не сообщалось. Фото: ГУ МЧС по НСО
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На место выехали сотрудники МЧС (подробнее).
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