ЧП на шоколадной фабрике в Бердске 28 декабря 2021: появились первые фото с места обрушения

Судя по снимкам, в данном помещении никакого рабочего цеха не располагалось. Фото: ГУ МЧС по НСО

ЧП на шоколадной фабрике в Бердске 28 декабря 2021 года случилось вечером. На предприятии обрушились железобетонные перекрытия.

На фабрике рухнули перекрытия. Фото: ГУ МЧС по НСО

На место выехали сотрудники МЧС. Пока что, по предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

На место оперативно прибыли спасатели. Фото: ГУ МЧС по НСО

Прибывшие на место спасатели уже опубликовали первые снимки с места происшествия. Судя по снимкам, в данном помещении никакого рабочего цеха не располагалось.

О пострадавших в ЧП не сообщалось. Фото: ГУ МЧС по НСО

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