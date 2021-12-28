В Бердске на шоколадной фабрике рухнули перекрытия

На место выехала опергруппа гарнизона.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Вечером во вторник, 28 декабря, на одном из бердских предприятий произошло ЧП. Там на местной шоколадной фабрике обрушились железобетонные перекрытия.
— Поступила информация об обрушении перекрытия производственного цеха. На место выехала опергруппа гарнизона, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
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