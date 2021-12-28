Экс-глава райцентра под Новосибирском пойдет под суд за превышение полномочий

Экс-глава города Черепаново в Новосибирской области пойдет под суд. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Экс-глава города Черепаново в Новосибирской области пойдет под суд. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ за превышение должностных полномочий.

— В июне 2019 года администрация города заключила муниципальный контракт с подрядчиком на реконструкцию биологических очистных сооружений Черепаново по результатам размещения закупки путем после открытого аукциона в электронной форме, — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области. — В нарушение требований закона и заключения договора, мужчина, не дождавшись положительного заключение экспертизы, в декабре 2019 года подписал акт приемки выполненных работ и перевел подрядчику в счет оплаты 3,5 миллиона рублей из бюджета.

Свою вину в содеянном экс-глава города признает частично. Его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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