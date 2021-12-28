В Новосибирске военного оштрафовали на 200 тысяч за вырубку берез

Ущерб причинили на 239 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский гарнизонный суд оштрафовал военнослужащего на 200 тысяч по статье 260 УК РФ за незаконную вырубку леса. Мужчина, являясь начальником УТК, отдал приказ вырубить деревья на территории воинской части, не имея на то законных оснований.

И с 1 июля 2021 года по 18 августа 2021 года подчиненные срубили 31 березу. Ущерб от этой незаконной рубки составил 239 тысяч рублей.

— Суд смягчил наказание и назначил обвиняемому штраф в размере 200 тысяч рублей, — рассказали в суде.

Напомним, что на улице Кропоткина через дорогу от нового ТЦ «Квадрат» вырубили аллею. По словам рабочих, деревья вырубили, потому что на их месте планируют установить автобусную остановку.

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