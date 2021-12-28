Новосибирцу, ударившему полицейского кулаком в нос, вынесли приговор

В Новосибирске вынесли приговор 34-летнему мужчине, ударивший полицейского кулаком в нос.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске вынесли приговор 34-летнему мужчине, ударившему полицейского кулаком в нос. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти по части 1 статьи 318 УК РФ.
— Ночью 31 мая 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения был рядом с домом № 17 по улице Учительская в Калининском районе и громко ругался матом. Полицейские, патрулировавшие район, попросили мужчину перестать нарушать общественный порядок и проследовать с ними в отдел. Ехать с полицейскими мужчина отказался, а потом схватил одного из них за форму и ударил кулаком в лицо, — рассказали в областном Следственном комитете.
После этого полицейским удалось скрутить дебошира и задержать его. Позже суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
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