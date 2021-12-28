В Новосибирске ПАТП-4 передали 20 новых автобусов

В Новосибирске появились 20 новых автобусов марки НЕФАЗ. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске появились 20 новых автобусов марки НЕФАЗ. Ключи от них ПАТП-4 уже передал губернатор региона Андрей Травников.

— Давно уже напрашивались решения по обновлению автопарка общественного транспорта в столице Сибири, и вот в результате кропотливой работы решение было найдено. До середины следующего года город получит 150 машин — это без учета тех поставок, которые проходили ранее и будут проходить в последующем в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — пояснил Андрей Травников.

В настоящее время инвентарный парк автобусов ПАТП-4 составляет 120 единиц. Фото: Правительство НСО

В настоящее время инвентарный парк автобусов ПАТП-4 составляет 120 единиц — все они задействованы в перевозках по городу. Предприятие обслуживает 12 маршрутов.

Все автобусы работают на газомоторном топливе, имеют низкий пол и откидную аппарель для посадки-высадки маломобильных граждан. Есть и дополнительные опции — бескондукторная система оплаты проезда, кондиционер в салоне и кабине водителя, система навигации и видеонаблюдения. Предполагается, что они выйдут на маршруты Ленинского, Октябрьского, Калининского районов и Центрального округа в феврале.

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