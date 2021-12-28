В Новосибирске пьяный военный с другом напал на прохожего у магазина

Военнослужащий признал свою вину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 2 годам колонии общего режима военнослужащего, который вместе с другом напал на прохожего у магазина спиртных напитков. Его обвиняли в разбойном нападении по стать 162 УК РФ.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Новосибирска у одного из магазинов разливных напитков. Военнослужащий вместе с другом будучи нетрезвыми напали на прохожего, избили его и украли куртку, в карманах которой были деньги.

— Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 колонии общего режима, — рассказали в Новосибирском гарнизонном военном суде.

На друга осужденного также завели уголовное дело, которое выделили отдельное производство.

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