Новосибирца приговорили к 16 годам колонии за убийство знакомого у Ленинского рынка

Мужчина выстрелил в голову знакомому на новосибирском рынке Фото: Василий Вахрин

Злоумышленник по фамилии Герман признан виновным по трем статьям: незаконное хранение оружия, разбой и убийство. Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

— Станиславу Герману предстоит выплатить в пользу жены и детей потерпевшего моральный вред в размере 2 млн рублей, а также возместить материальный ущерб на сумму свыше 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По версии суда, мужчина купил пистолет, не имея лицензии на ношение оружия, и хранил его в гараже своей матери. В 2018 году Герман приехал на Ленинский рынок, сел в автомобиль знакомого на заднее сиденье, направил пистолет в голову водителя и потребовал с него денег. Когда тот не согласился, Герман выстрелил ему в голову и забрал вещи жертвы на 341 тысяч рублей.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что мужчина украл восьмой айфон, еще один телефон, барсетку, конденсаторы и 40 тысяч рублей.

В суде Герман вину не признал, однако улики — записи камер видеонаблюдения, кровь потерпевшего на обуви Германа и в гараже — говорили об обратном. Преступника приговорили к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима.

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