Погода в Новосибирске на 29 декабря 2021 года: метели и снегопады

В Новосибирске будет холодно и снежно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 29 декабря 2021: синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют пасмурный и снежный день.

— Ночью температура в Новосибирске составит -8…-10 градусов, днем — -7…-9 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный со скоростью до 13 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура понизится еще сильнее: ночью будет -6, -11 градусов, при прояснениях до -22; днем — до -16. Днем по северо-западу пройдет небольшой снег, в остальных областях снегопады будут сильнее.

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