Губернатор Андрей Травников не исключил прихода новых волн ковида в 2022 году

Губернатор Андрей Травников не исключил новых волн ковида в 2022 году.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Во вторник, 28 декабря, губернатор Андрей Травников заявил, что в 2022 году возможны новые волны ковида. Об этом глава региона сказал на итоговой пресс-конференции.
Андрей Травников подчеркнул, что прогнозы должны делать специалисты. По их словам, которые передал глава региона, возвращение гриппа и ОРВИ предрекает ослабление ковида. В связи с чем в 2022 году коронавирусная пандемия может пойти на спад. Однако расслабляться, по словам Травникова, все же не стоит.
— На всякий случай будем готовиться к новым волнам, — добавил губернатор.
Он также сообщил, что несколько ковидных госпиталей, развернутых в регионе, перепрофилируют назад в обычные больницы.
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