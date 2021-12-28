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Общество28 декабря 2021 7:42

Губернатор Андрей Травников не исключил прихода новых волн ковида в 2022 году

При этом он предположил, что пандемия может пойти на спад
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Губернатор Андрей Травников не исключил новых волн ковида в 2022 году.

Губернатор Андрей Травников не исключил новых волн ковида в 2022 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 28 декабря, губернатор Андрей Травников заявил, что в 2022 году возможны новые волны ковида. Об этом глава региона сказал на итоговой пресс-конференции.

Андрей Травников подчеркнул, что прогнозы должны делать специалисты. По их словам, которые передал глава региона, возвращение гриппа и ОРВИ предрекает ослабление ковида. В связи с чем в 2022 году коронавирусная пандемия может пойти на спад. Однако расслабляться, по словам Травникова, все же не стоит.

— На всякий случай будем готовиться к новым волнам, — добавил губернатор.

Он также сообщил, что несколько ковидных госпиталей, развернутых в регионе, перепрофилируют назад в обычные больницы.

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