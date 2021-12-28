37-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области

За сутки заболели еще 382 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

28 декабря оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. За сутки скончались еще 13 пациентов.

— Это были мужчины в возрасте 54 года, 61 год, 65 лет, 70 лет, 71 год, 75 лет, 93 года и женщины в возрасте 37 лет, 51 год, 57 лет, 65 лет, 79 лет, 81 год. Всего в регионе от коронавируса умер 4 191 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 308 пациентов, среди них 48 человек — на ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 3 293 человека, в том числе 38 детей.

Всего COVID-19 с начала эпидемии заразились 93 564 человека — за последние сутки их прибавилось 382. Также за последний день выздоровели 359 пациентов — за все время пандемии их стало 63 652 человека.

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