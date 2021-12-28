Строительство ЛДС в Новосибирске возобновят 3 января. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске продолжается строительство крупного объекта — новой ледовой арены. На итоговой пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 28 декабря, губернатор Андрей Травников рассказал о графике работ на ЛДС в предстоящие новогодние праздники. По его словам, несколько дней подрядчики смогут отдохнуть.

— Все люди, есть необходимость пообщаться с родными. Однако с 3 января все работы продолжатся. Утром на объекте пройдет рабочее совещание, — сказал глава региона.

По словам Андрея Травникова, на новогодних праздниках на малые арены ЛДС подадут отопление.

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