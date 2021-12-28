Фургон полиции столкнулся с грузовиком на перекрестке в Новосибирске

Грузовик столкнулся с фургоном полиции. Фото: АСТ-54
Во вторник, 28 декабря, на перекрестке в Советском районе Новосибирска полицейская машина столкнулась с грузовиком. Об этом сообщили свидетели происшествия в группе «АСТ-54».
— На пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей столкнулись полицейский фургон и грузовой автомобиль, — написали в паблике очевидцы.
Судя по кадрам с места аварии, на месте работают сотрудники экстренных служб. Сведения о пострадавших неизвестны. Подробности аварии выясняются.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию по происшествию.
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