Нацпроект помог новосибирскому предприятию увеличить выпуск мороженого

Фото: ООО «Купинское мороженое»

Как рассказали в региональном Агентстве инвестиционного развития (АИР) загрузка линии, которая была выбрана в качестве пилотного потока для реализации нацпроекта на предприятии, составляла лишь 380 тонн продукции в год при мощности в 1,4 тысячи тонн.

«Купинское мороженое» первым из новосибирских переработчиков молока вошло в нацроект «Производительность труда». Это один из крупнейших производителей Сибири в своем сегменте. Предприятие выпускает около 120 видов продукции и поставляет её более чем в 30 регионов России, а также в Беларусь, Казахстан и Китай.

Поддержку компании оказывал Региональный центр компетенций (РЦК), созданный на базе АИР Новосибирской области.

Предприятию удалось снизить время протекания процесса с 36,7 до 30,8 часов. На 16 процентов снизился объем незавершенного производства, с 8,7 до 7,7 процентов упала доля брака на потоке. Кроме того, на 14 процентов, со 149 до 173 килограммов, выросла выработка на человека в смену.

Фото: ООО «Купинское мороженое»

- Войти в нацпроект мы решили еще в прошлом году, - говорит генеральный директор ООО «Купинское мороженое» Алексей Руденских. - С 1 июня этого года официально вошли в проект. В начале декабря, мы подвели итоги работы с экспертами на пилотном потоке и перешли к автономному управлению в рамках проекта, который рассчитан на три года. Так получилось, что в нацпроект компания вошла в самый разгар сезона, а в бизнесе мороженого «летний сезон год кормит». Параллельно компания вошла в проект по обязательной маркировке, то есть на коллектив предприятия легла колоссальная нагрузка.

Несмотря на это, работники приняли нововведения с энтузиазмом и активно включились в работу. По словам Алексея Руденских, команда была готова, благодаря опыту, полученному на протяжении прошлых лет работы. Купинское предприятие постоянно организовывает повышение квалификации персонала, внедрение инновационных процессов, прохождение международных сертификаций, различных аудитов и т.п.