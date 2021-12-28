В Новосибирской области с 1 января повысятся тарифы в электричках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области с 1 января 2022 года изменятся цены на проезд в пригородных электричках. Информация о повышении цен содержится в приказе регионального департамента по тарифам.

Так, с 1 января цена полного билета для взрослых подорожает на 1 рубль, составив 27 рублей. При этом действовать этот тариф будет на расстояние в 1-2 зону — до 15 километров, а также на поездку от станции «Пригородный Простор» до «Новосибирск-Восточный». А вот стоимость при проезде в пределах четырех зон увеличится уже на 2 рубля. А при проезде 10 зон — на 4 рубля.

Известно, что с 1 января 2022 года увеличится и число тарифных зон — с 20 до 31. Так, за поездку через 31 зону от станции «Новосибирск-Главный» до Барабинска нужно будет заплатить 260 рублей.

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