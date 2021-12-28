В мэрии назвали сроки каникул для новосибирских школьников в 2022 году

Школьникам назвали сроки каникул во втором полугодии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В департаменте образования мэрии Новосибирска утвердили сроки каникул во втором полугодии 2021-2022 учебного года. Об этом сообщают на сайте мэрии Новосибирска.

Зимние каникулы пройдут с 29 декабря по 9 января, а весенние — с 21 по 27 марта. Дополнительно для первоклассников ввели короткие каникулы с 14 по 20 февраля.

В департаменте образования отметили, что каникулы должны длиться не менее недели, однако сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией самостоятельно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что родителей разыграли шуточной новостью о продлении зимних каникул до конца января.

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